الخدمات الصحية بنغازي تعقد اجتماعاً مع مديري مرافق الرعاية الصحية الأولي

بنغازي 01 يونيو 2020 (وال) – عُقد صباح اليوم الإثنين بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي اجتماعا برئاسة السيد مدير الإدارة، وبحضور السادة المدير المساعد، ومديري مكاتب الشؤون والمالية ، والخدمات الطبية، والصيدلة والإمداد الطبي، السادة والسيدات مديري العيادات والمراكز والوحدات الصحية.

وأثني مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي ناصر مختار الكاديكي في بداية الاجتماع على عمل مرافق الرعاية الصحية الأولية خلال جائحة كورونا وعلى جهود كل العاملين بها من عناصر طبية وطبية مساعدة وإدارية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة شملت جوانب إدارية وفنية وتنظيمية متعلقة بعمل مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتم أيضاً التأكيد على استئناف عمل هذه المرافق بالفترة المسائية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترزية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. (وال – بنغازي)

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