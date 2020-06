كشف موقع الرادارات الإيطالي “إيتا ميل رادار”،

اليوم الاثنين، عن توجه طائرتين عسكريتين تركيتين إلى ليبيا.

وأضاف الموقع المتخصص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية،

أن الطائرتين من طراز “لوكهيد سي 130 إي”، وحطت إحداها في مدينة مصراتة غربي

البلاد.

بينما لم يكشف الموقع عن

المدينة الليبية، وجهة الطائرة الأخرى.

The post “إيتاميل رادار” يرصد توجه طائرتين عسكريتين تركيتين إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24