فيديو.. فرحة عارمة بين أهالي مدينة الأصابعة بعد سيطرة الجيش عليها

أظهر مقطع مرئي، الإثنين، الفرحة العارمة التي سيطرت على أهالي مدينة الأصابعة بعد سيطرة قوات الجيش عليها كاملة، واستعادتها من قوات الوفاق.

وأوضح المقطع المرئي الذي نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطنين رددوا هتافات”الله أكبر” أثناء مرور قوات الجيش بالمدينة.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أعلن صباح اليوم أن الجيش تمكن من إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة صباح بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع قوات الوفاق في الجبل الغربي.

وكانت قوات الوفاق سيطرت على المدينة في 21 مايو الماضي مدعومة بالطيران التركي المسير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24