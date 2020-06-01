الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة فوق بلدة الأصابعة المحررة

أخبارليبيا24

أسقطت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي طائرة تركية مُسيّرة أثناء محاولتها قصف مواقع للجيش ببلدة الأصابعة بعد إعادة الجيش السيطرة عليها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة مُسيّرة تابعة لمجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركياً وتقوم بإسقاطها بعد أن حاولت قصف مواقعاً للقوات المُسلحة بمدينة الأصابعة”.

وأعادت قوات الجيش الوطني، بعد اشتباكات متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى من السيطرة على بلدة الأصابة.

ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر انتشار قوات الجيش داخل البلدة وسط فرحة أهاليها.

وسيطرت قوات الوفاق على الأصابعة في 21 مايو الماضي بعد هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24