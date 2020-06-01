

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 June, 2020

وجه الدبلوماسي الليبي السابق محمد عمر غرس الله، رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال غرس الله، في نص رسالته التي نشلاها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بعدما طرحتم في مسودة الدستور الاقرار بالسماح بالتدخل العسكري خارج الحدود، في إشارة واضحة تتعلق بليبيا. من باب المحبة والأُخوة والحرص، وليس من باب إلقاء المواعظ، أرجو أن تستمع – شقيقنا العزيز فخامة الرئيس ومستشاريك – لمحاضرة عن (القوة وفائض القوة)، للدكتور (فاضل البراك) رئيس جهاز المخابرات العراقي (1982 – 1989م)، ومستشار الرئيس العراقي (صدام حسين) (1989 – 1992م)، فاضل البراك الذي كان رافضاً لاحتلال الكويت، وترأس لجنة قدمت مقترح بانسحاب الجيش العراقي من الكويت، وفيما بعد تم إعدامه رمياً بالرصاص على هامش موقفه هذا (حسبما يقال)، ففي محاضرته فائدة مهمة ونصيحة كما تقول العرب بــ(جمل)، حيث إن صديقك من صدقك لا من صدقك”، بحسب وصفه.

وتابع، “لعل فيما يقوله (د. فاضل البراك) ما يفيدكم إخوتنا وأشقائنا الأعزاء، كي لا يتكرر ما حصل للعراق من وراء موضوع الكويت ومشاكل (أبار النفط) والمجال الحدودي، حيث نتمنى أن لا يكرر العربي أخطائه مرة أخرى (فنحن نخاف على الجزائر أيضاً)، ولا تأخذ هذا العربي العزة بالإثم، وأن لا يعجبه فائض القوة فيطلق رافعاً سبابته – بالاتساق مع تركيا ورئيسها العدو أردوغان- التصريحات علينا كل أسبوع (طرابلس خط أحمر- ما يصير شي بلا بينا)، فما جرى للعراق منذ دخوله الكويت خير مثال، والجزائر عند الغرب والعدو أردوغان ليست أعز من العراق، ولا أعز من سوريا، ولا أعز من ليبيا، والجزائر هي هدفهم القادم بكل تأكيد، فمن باع ونهب ثروات وأموال، وقتل وشرد ودمر بيوت أخوتكم في هذه البلدان، لن يتوانى عن فعل ذلك لا قدر الله بالجزائر والجزائريين، وهم بكل تأكيد ينتظرون الفرصة ويتحينونها، فلا تغرنك شقيقنا العزيز ابتسامات أردوغان وإتصالاته، فهو كان دائم الاتصالات والزيارات ويوزع الابتسامات في طرابلس وفي دمشق، وها نحن نرى ما فعل ويفعل بالسوريين والليبيين وماذا يقول عنهم”، بحسب تعبيره.

وأضاف غرس الله، “كما يجب أن يستفيد العرب من تجربة العراق في حربه مع إيران بمعية الغرب وتشجيعه (الإنسياق مع اللعبة الدولية)، حيث طعنوه في الظهر وكفاؤه باحتلال العراق وتمزيقه، وإعدامه هو شخصياً ولم يعتبروا انسياقه معهم في هذه الحرب، ويجب أن يستفيد العرب أيضاً من تجربة مشاركة الجيش العربي السوري في حرب (عاصفة الصحراء) لإخراج الجيش العراقي من الكويت بمعية وقيادة الجنرال الأمريكي (شوارزكوف)، حيث كافأ الغرب سوريا بشن حرب شعواء على الشعب السوري منذ عام 2011م دمروا مدنه وقراه وهجروا الملايين، ولم يعتبروا مشاركة الجيش السوري معهم في الحرب على الجيش العراقي ولم يعتبروا له ذلك البتة، فالإنسياق مع لعبة الغرب الدولية، والتماهي مع من يشنون الحروب على الإخوة والإشقاء في منطقتنا (تحديداً تركيا)، اعتقادا بصداقتهم أو شراكتهم، غالباً ما تكون نتائجه وما يترتب عليه وبالاً على صاحبها ومن يسير فيها، كما أن الزهو فائض القوة والتلويح والإيحاء به، خاصة على الأخوة الإشقاء، عيب وعار ونقيصة، وخطاء فادح، فالتصريحات توقيتها وما يسبقها وما يتلوها من مناورات عسكرية على الحدود، وإقرار العمل العسكري خارج الحدود، له معناه وتفسيره الذي لا يخفى على المتتبع وذوو البصيرة”، على حد قوله.