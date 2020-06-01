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بلدية طرابلس توصي بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا السماح لأصحاب الأنشطة الحِرفية الفردية باستئناف أعمالهم أثناء فترة السماح بالتجول في أيام الحظر.

وذكر بيت المال في خطابه الموجه للّجنة أمثلة عن الأنشطة التي يمكنها العودة للعمل مع اتخاذ إجراءات الوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا ومن بينها أصحاب ورش السيارات والمعدات الكهربائية والالكترونية وورش النجارة والحدادة وغيرها.

وضمت توصيات البلدية إمكانية عودة عمل المكاتب الاستشارية والمحاماة ومحرري العقود بالإضافة إلى إمكانية عودة أنشطة المطاعم بشرط البيع عبر التوصيل مع ضرورة تطبيق توصيات السلطات الصحية لضمان السلامة من عدوى فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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