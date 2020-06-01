المسماري: رسو باخرة تركية بميناء مصراته محملة بالسلاح

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري رسو باخرة تركية في ميناء مصراته محملة بـ 22 حاوية سلاح وذخيرة.

وأضاف المسماري لقناة “الحدث” أن قوات الجيش خاضت اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق استمرت لـ 155 ساعة مشيرا إلى أن القوات المسلحة تمكنت من دحر مسلحي الوفاق الذين حاولوا التقدم صوب مطار طرابلس وإرجاعهم لمنطقة الكريمية جنوب العاصمة.

ولفت المسماري إلى أن قوات الوفاق تحاول الهروب من الاصابعة إلى غريان والزاوية.

وكان المسماري أعلن اليوم الأثنين، استعادة قوات الجيش السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا وطرد العصابات الإجرامية منها مؤكدا أن الجيش الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك، مشيرا إلى أن قوات الوفاق بدأت في الانسحاب من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة.