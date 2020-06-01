تسييري جالو يبحث سبل تجهيز المرافق الصحية لمواجهة جائحة كورونا

عُقد بمستشفى جالو المركزي اليوم الاثنين اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو محمد اشكينه ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضه .

كما حضر الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية جالو مفتاح موسى، ومدير الشؤون الطبية بمستشفى جالو المركزي مجد السنوسي، ومدير مستشفى جالو للطوارئ الدكتورة باسمه سلطان ومدير مستشفى جالو العام عبدا لنبي كلوفه.

وبين المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي أن الاجتماع بحث سبل تشغيل العيادات الخارجية في المستشفيات بالصورة المثلى لتُقدّم خدماتها لكافة المواطنين نظراً لخصوصية المرحلة وعمليات التحوير التي تمت على المرافق الصحية وتجهيزها لمواجهة جائحة كورونا.

يشار إلى أن خطة مواجهة جائحة كورونا اقتضت أن يتم تسخير كافة إمكانيات مستشفى جالو العام والمركز الصحي العرق وتحويلها إلى مراكز عزل ومتابعة حالات الاشتباه والإصابة .