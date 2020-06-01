المرصد السوري :تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

01 June, 2020

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إرسال تركيا دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا قوامها 400 مرتزق للمشاركة في معارك ليبيا مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 350 شخص.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنه جرى نقل دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان لليبيا قوامها 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11,600 مرتزق من الجنسية السورية، فيما بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مجند.

وأكد عبد الرحمن أنه جرى توثيق مقتل 12 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 351 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وأشار عبد الرحمن إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، مبينا أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.