خبير أمني: الجزائر تمتلك أورواق تسوية الأزمة الليبية من خلال الحوار مع جميع الأطراف

ليبيا – قال الخبير والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أحمد ميزاب إن إلمام الجزائر بأدق تفاصيل الملف الليبي وخلفيات الصراع المتصاعد يجعلها تمتلك المزيد من الأوراق القادرة على تسوية الأزمة الليبية.

ميزاب وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الأحد قال:” في اعتقادي لا يمكن للجزائر التعليق على كل التطورات في ظل توقعات بوقوع مستجدات أكثر حدّة في قادم الأيام”، مبينا أن الجزائر تتحرك في صمت وتبحث عن نتائج ملموسة وليس انتهاج أسلوب البيانات الذي تجاوزناه.

ووصف ميزاب الطرح الجزائري في تسوية الأزمة بـ”العقلاني والمقبول” القادر على الحد من حجم التدخلات الخارجية من جهة وتوفير المناخ المناسب للفرقاء للجلوس على طاولة الحوار من جهة أخرى بغية التأسيس لورقة سياسية يمكن من خلالها التوجه إلى الحل.

وأضاف:” علينا التحرك ميدانيًا وفي اعتقادي اتصالات الجزائر مع الفرقاء تسير في هذا الاتجاه وهذا هو المهم”، متوقعًا خطوات مستقبلية في قادم الأيام لصالح تهدئة الأوضاع من خلال مباشرة جملة من اللقاءات.

أما بخصوص موقف الجزائر تجاه التدخل التركي في ليبيا الموصوف بـ”الغامض” في نظر البعض، رأى ميزاب أن موقف الجزائر واضح إذ تسعى إلى تهدئة الأوضاع من خلال إسكات صوت البندقية والسير نحو الحوار وهو ما أكده بيان رئاسة الجمهورية الأخير عقب المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية