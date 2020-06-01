جميع نتائجهم سالبة.. إكمال 1390 شخص عائد من مصر لمدة الحجر الصحي بطبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق عبدالمنعم اسويكر إن نحو 1390 شخص من العالقين العائدين من مصر على دفعتين أكملوا فترة الحجر دو تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد اسويكر، الدفعة الأولى وصلت طبرق يوم 25 أبريل والدفعة الثانية وصلت يوم 11 مايو من العام الجاري، وجميعها خرجت بدون تسجيل أي إصابات.

وأشار اسويكر إلى أن من ضمن العائدين مواطنين مصريين متزوجين من ليبيات وآخرين أمهاتهم ليبيات وقد وضعوا جميعا في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.

وأضاف اسويكر، أن عدد الليبيين الذين لازالوا عالقين مصر يصل لنحو 800 مواطن، مشيرًا إلى أن السعة السريرية لفنادق طبرق تسع لحوالي 650 مواطن.

وأكد عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق الليبيين العالقين والقادمين من مصر من جميع المدن يتم ستقبلهم في فنادق طبرق.

وأوضح، أن الكتيبة 106 هي المسؤولة على المنفذ وهي موجودة في آخر بوابة ليبية وهي من تستقبل العالقين.

وقال اسويكر، إن “الحدود الليبية المصرية مقفلة الآن ونحن ننتظر فتحها لاستقبال العالقين القادمين من مصر”. وأضاف، “نحن في انتظار بقية العالقين في مصر حسب علمنا سيتم وصولهم عبر الطيران”.

وقال، “كل اللجان تعمل سواء في المنفذ أو في الفنادق، وكذلك الأجهزة الأمنية والصحية تعمل ليل نهار من أجل تقديم الخدمات اللازمة للقادمين”.

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