أعلن مركز سبها الطبي إغلاق الباب الرئيسي للمركز بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل إدارة المركز المتمثلة في عدم الزيارة للمرضى وعدم التردد على المركز إلا في الحالات الطارئة وأيضاً عدم التزام المواطنين بالحظر.

وأكد المركز إغلاق باب المركز الرئيسي من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين، حفاظاً على سلامة المرضى والكوادر الطبية داخل المركز، ولضمان عدم دخول فايروس كورونا داخل الأقسام الإيوائية بالمركز وشدد المركز على عدم السماح لأي مواطن أو حالة بالدخول إلا حالات الولادة والحالات الطارئة كإنقاذ الحياة فقط .

ودعا المركز المواطنين للالتزام بالتعليمات حتى تتمكن العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها.