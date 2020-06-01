القشاط: عدد من القبائل الليبية تتهم حكومة الوفاق بدعم التنظيمات المتطرفة في السيطرة على بعض المدن

ليبيا – رأى سفير ليبيا الأسبق في السعودية محمد القشاط أن تعداد الجاليات الليبية القليل في دول العالم أدى في كثير من الأحيان إلى ذوبانها في المجتمعات التي تعيش بها خاصة الدول العربية في ظل روابط المصاهرة.

القشاط قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الإثنين إن الخلافات السياسية بين أفراد الجالية الليبية إن وجدت فهي لا تتخذ شكل الخصومات الحادة بين أفرادها وأن أقصى تعبير عن الخصومة قد يتمثل في رفض اللقاء والاجتماع بالمخالفين أو مهاجمتهم عبر مواقع التواصل كما هو الحادث بين أنصار نظام معمر القذافي والمجموعات التي أيدت تدخل قوات شمال حلف الأطلسي (ناتو) في ليبيا.

واختتم قائلاً :”أيضا رفض مؤيدي القذافي وبعض القبائل بالشرق لقاء بعض الجماعات المؤيدة لحكومة الوفاق نظراً لاتهامهم بمساندة التنظيمات المتطرفة من داعش حينما تمكنت الأخيرة من السيطرة على بعض المدن أو القيام بعمليات إرهابية نجم عنها قتل أبنائهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية