غلق الباب الرئيس لمركز سبها الطبي تخوفا من انتشار كورونا

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سبها، الإثنين، عن إغلاق الباب الرئيسي لمركز سبها الطبي من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين، حفاظاً على سلامة المرضى والكوادر الطبية داخل المركز، ولضمان عدم انتشار كورونا داخل الأقسام الإيوائية به.

وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي تم إتخاذها من قبل إدارة المركز، هو السبب فى إغلاقه.

وأشار المكتب إلى أن المركز كان قد اتخذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس تمثلت فى عدم الزيارة للمرضى، وعدم التردد على المركز إلا فى الحالات الطارئه، والتزام المواطنين بالحظر، لافتا إلى أنه لن يسمح بالدخول لأي مواطن سوى الحالات الطارئة وحالات الوضع فقط.

