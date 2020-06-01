واشنطن: يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا وسحب جميع أفراد المرتزقة

قالت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت إنه «يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع» في ليبيا، وفق تغريدة أعادة نشرها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الاثنين.

وأضافت الدبلوماسية الأميركية أنه «يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، بما في ذلك من خلال وقف كل دعم للفصائل الليبية وسحب جميع أفراد المرتزقة».

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ويأتي تصريح كرافت في أعقاب تصعيد أميركي ضد ما تعتبره تنامي الانخراط الروسي في الأزمة الليبية، وسط مخاوف من إقامة موسكو لمعقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات حربية من الجيل الرابع إلى القوات التابعة للقيادة العامة، بحسب ما أعلنه مسؤولين في البنتاغون في الأيام القليلة الماضية.

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