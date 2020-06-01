نتائجهما الأولية سالبة.. مسؤول: حجر عائليتين قادمتين من سبها وأوباري في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق، عبدالمنعم اسويكر، وصول عائلتين من الجنوب الغربي لليبيا واحدة من أوباري والأخرى من سبها.

وأفاد اسويكر، في تصريح خاص لأخبار ليبيا24، أن عدد أفراد الأسرة القادمة من أوباري (8) أما القادمة من سبها فعددهم (6)، مشيرًا إلى أن وصلوا إلى طبرق برًا ودخلوا إليها عن طريق بوابة وادي السهل بالمدخل الغربي للمدينة.

وأكد، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في طبرق، أن العالتين وضعتا وضعهم في الحجر الصحي في فنادق طبرق، مؤكدًا أن أفرادها الـ14 كانوا متعاونين مع اللجنة ومع إجراءات الحجر الصحي.

وقال اسويكر، “أخذنا العينة الأولى من عائلة سبها منذ يومين وظهرت النتيجة سالبة وهذه الليلة سنأخذ العينة الأولى من عائلة أوباري، كما سنأخذ العينة الثانية في اليوم الـ13 من مدة الحجر الصحي وقبل إكمال المدة بـ 12 ساعة”.

يأتي ذلك فيما تشهد سبها تطورًا وبائيًا جديدًا بعد تسجيل عشرات الإصابات المؤكدة من فيروس كورونا المستجد.

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