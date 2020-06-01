القوات المسلحة تسقط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الأصابعة المحررة

الأصابعة01 يونيو 2020 (وال) – أسقطت منصات الدفاع الجوي للقوات المسلحة العربية الليبية طائرة تركية مُسيّرة أثناء محاولتها قصف مواقع للقوات بمنطقة الأصابعة بعد إعادة وحدات الجيش السيطرة عليها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة مُسيّرة تابعة لمجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركياً وتقوم بإسقاطها بعد أن حاولت قصف مواقعاً للقوات المُسلحة بمدينة الأصابعة”.

وأعادت القوات المسلحة ، بعد اشتباكات متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين السيطرة على منظقة الأصابة.

ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر انتشار القوات المسلحة داخل البلدة وسط فرحة أهاليها.

يشار إلى أن مليشيات الوفاق سيطرت على الأصابعة في الواحد والعشرين من مايو الماضي بعد هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم قوات الوفاق ضد القوات المسلحة العربية الليبية . (وال – الأصابعة)

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