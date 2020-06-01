المركز الوطني يهيب بأهالي سبها إلى اتباع الإرشادات الوقائية

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين المقيمين في مدينة سبها إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم.

كما دعا المركز مواطني سبها إلى عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، مذكرا بالتواصل على رقم طوارئ المركز لأي استفسارات أو عند الشعور بأعراض اشتباه بالإصابة بالفيروس، ومشيرا إلى أن الفرق التابعة له تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة منها.

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