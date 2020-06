نقابة النفط تحذر الشركات من إجبار موظفيها على الحضور لدوام كامل

حذرت

النقابة العامة للنفط، اليوم الاثنين، من قيام بعض الشركات بتهديد موظفيها بقطع مرتباتهم

وإجبارهم على الحضور لأعمالهم بساعات دوام كاملة .

وأعربت

النقابة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، عن استغرابها من الأخبار الواردة بشأن تهديد بعض الشركات لموظفيها وإلزامهم

بالحضور لدوام كامل على الرغم من القرارات

الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بتقليص

عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية والمقرات الرئيسية للشركات على أن يتم تسيير

الأعمال عن طريق لجان الطوارئ للوقاية من كورونا.

وأضافت النقابة أن ممارسة

مثل هذه التجاوزات الخطيرة من شأنه أن يقوض جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا،

مشيرة إلى تعرض الشركات للعقوبة القانونية وفقاً لنصوص المواد الواردة بقانون العقوبات

الليبي.

