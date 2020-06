أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم الاثنين، أن المعارك الأخيرة في طرابلس والزاوية استنزفت قوات الوفاق، مضيفا أن تركيا تتربح من إرسال المرتزقة لقتال الجيش في ليبيا.

