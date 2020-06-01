شعبة الإعلام الحربي ينشُر صور قتلى مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في عين زاره

طرابلس 01 يونيو 2020 (وال)- نشرت شعبة الإعلام الحربي التابع للواء التاسع اليوم الإثنين، صور لقتلى مليشيات السراج والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محور عين زاره.

هذا وقد نشرت شعبة الإعلام الحربي، صور قتلى المليشيات والمرتزقة، وصور مدرعتين نوع “BMB” ناقلة الجند، التي استهدفتها سرية الهاون التابع لقوة عمليات أجدابيا، ومدفعية الكتيبة 128 أثناء محاولة تقدم المليشيات على مواقع وحدات القوات المسلحة في محور عين زاره. (وال- طرابلس) ر ت

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