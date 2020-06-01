اجتمع عميد المجلس البلدى سبها الشاوش عبدالسلام غربال ووكيل ديوان المجلس البلدي وأمين سر المجلس ومدير مكتب عميد المجلس البلدي مع مخاتير محلات بلدية سبها وذلك لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس الكورونا بمدينة سبها.

وبين المجلس البلدي سبها أن الاجتماع بحث دعم الأطقم الطيبة لفرق الرصد والاستجابة ورعاية الأسر والأفراد المصابين بفيروس الكورونا والعمل على توفير كافة الاحتياجات الطيبة والمعيشية لهم.

وشدد عميد البلدية على الرفع من درجة فرض حظر التجوال لحماية المواطنين من الوباء المنتشر والحفاظ على الصحة العامة منوها لضرورة التكاتف المجتمعى داخل المدينة لأجل السيطرة على وباء الكورونا المستجد