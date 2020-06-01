السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة: على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا

طالبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كيلي كرافت الدول الأعضاء في المنظومة الأممية بالامتثال لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.

وتقلت عنها السفارة الأمريكية في ليبيا عبر تغريدة بمنصة (تويتر)، القول بأنه “يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع” بين الفرقاء الليبيين.

ورأت أنه” يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، بما في ذلك من خلال وقف كل دعم للفصائل الليبية وسحب جميع أفراد المرتزقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية