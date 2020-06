مجلس النواب الموازي يعقد اجتماعا لمناقشة آليات إعادة العالقين بالخارج

عقد مجلس النواب

الموازي بطرابلس اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة آليات استكمال عودة المواطنين

العالقين بالخارج.

وأوضح مجلس

النواب في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الاجتماع بحث توفير

الخدمات الكاملة لحجر المواطنين بالداخل ، لمن لم يتم حجرهم بالخارج أو من لا

تطمئن اللجنة العلمية للإجرات المتخذة في الخارج بشأن حجرهم.

وأضاف أنه تم

الإتفاق على استمرار الإجراءات بما يضمن إعادة العالقين بأقصى سرعة ممكنة وفق

الضوابط المحددة .

