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لافروف لـ”غوتيريش”: يجب اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة اختيار الممثل الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وغويتيرش أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بحثا خلاله عددا من القضايا بينها تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الجانب الروسي، حسب البيان، “أولوية حل مسألة إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد”.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم 2 مارس الماضي، أنه طلب من غوتيريش إعفاءه من مهامه كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا، موضحا قراره بأن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة “هذه الوتيرة من الإجهاد”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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