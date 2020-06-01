حزب تركي معارض: تركيا لا تستطيع فعل شيء في شرق المتوسط دون الاتفاق مع مصر

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أونال جاويكسيز، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه منطقة شرق المتوسط، كاشفًا عن دور تركيا الحقيقي في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء “جاويكسيز” مع الإعلامي أونور توبار في برنامج “المسألة الأساسية” على قناة “يول تيفي” على موقع “يوتيوب”.

وأضاف “جاويكسيز”:” إنه بالرغم من اتفاقية النظام مع الميليشيات الليبية إلا أن أردوغان ليس صانع ألعاب وتركيا لا تستطيع فعل شيء في شرق المتوسط دون الاتفاق مع مصر”.

وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وطرابلس تعيق الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان وهذا غير كافٍ بالنسبة لتركيا، فالاتفاق لا يعترف سوى بمنطقة ضيقة في البحر المتوسط، مشددا على أن تركيا ليست صانعة للألعاب بالمنطقة بل يمكن تعريف دورها بأنها تقوم بإفساد الاتفاقيات الدولية وتعمل ضد الآخرين.