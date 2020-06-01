باشاغا: نشاط المجموعات المسلحة سببه ضعف أداء الداخلية

اعترف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أن المجموعات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر، هو ما أدى إلى ضعف أداء وزارة الداخلية، مضيفا أن هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وتعرقل كافة مشاريعها.

وخلال لقاءه بعدد من القيادات الأمنية في طرابلس، تطرق باشاغا إلى “ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا إن دولا أوروبية تسعى لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، لكن سعيهم مرفوض وغير مقبول ويعتبر مساسا بالأمن القومي الليبي،” وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية عبر فيسبوك.

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