أكثر من أحد عشر ألف مسلح سوري موجود في ليبيا، ا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) من مقره في لندن، أن الأعداد الحالية للمسلحين الذين تم إرسالهم من قبل تركيا إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200 مرتزقًا، وذلك للمشاركة في القتال ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، ذكر المرصد السوري أن عددا من هؤلاء المسلحين هاجروا عبروا المتوسط إلى دول جنوب أوروبا بينما يستعد آخرون للهجرة، حيث يعتبر كثير منهم أن ليبيا مجرد نقطة عبر للهجرة إلى أوروبا.

وأضاف المرصد السوري أن عدد المجندين من المسلحين السوريين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300، حيث سيجري نقلهم إلى طرابلس قبل منتصف شهر يونيو الجاري لتعزيز صفوف قوات الوفاق في غرب ليبيا.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

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