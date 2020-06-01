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مكافحة الأمراض: تخصيص تطبيق للتواصل مع الأطباء

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تخصيص تطبيق طبيب “سبيتار – كوفيد 19 ” للتواصل مع المختصين للاطمئنان على صحتهم بشأن فيروس كورونا.

وقال المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك”  لو شعر المواطن بأعراض الإصابة بفيروس كورونا واحتاج لخدمات طبية أو أراد تقييم وضعه الصحي والتأكد من سلامته يمكنه استخدام التطبيق.

وأضاف المركز أنه خصص تطبيق “سبيتار – كوفيد 19 ” للتواصل مع المختصين ومساعدة المواطنين في الاطمئنان على صحتهم وتمكينهم من الاطمئنان على صحتهم.

وأردف المركز أنه يمكن الاستفادة من خدمة تطبيق ” #سبيتار_كوفيد19 ” تنزله من خلال الروابط: رابط تنزيل الأندرويد Android:

https://play.google.com/store/apps/details

رابط تنزيل الابل iOS:

https://apps.apple.com/…/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D…/id1510334929

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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