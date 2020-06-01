محسن ونيس: الشرعية الدولية المنقسمة في مواجهة الشرعية الوطنية بليبيا

الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي أنه يوجد في ليبيا صراع بين إطارين متناقضين وهما الشرعية الدولية المنقسمة في مواجهة الشرعية الوطنية

وقال القذافي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” استمرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي توجيه في الرأي المحلى والشأن الوطنى لليبيا في اتجاه تحقيق مصالح ومطامع، فالقرارات الدولية لم تعد تقاس بمقياس وطني ومساق تشريعي محلى يتمثل بمجلس النواب، أو القضاء الليبي، معتبرا أن ذلك شكل شرخا ممنهجا في هيكلية الدولة ومؤسساتها وزاد من حدة الشقاق والتصدع.

وأضاف القذافي “لقد أصبحت وثيقة الصخيرات تستميلها مناهج متضادة ومخططات مصلحية أكثر من كونها وثائق تشريعية وشرعية ملزمة، فهناك صراع يقع بين إطارين متناقضين وهما الشرعية الدولية المنقسمة في مواجهة الشرعية الوطنية في الوقت ذاته، أصبحت تلك الوثائق تمثل شذوذا عن واقع المخرجات التأسيسية للصخيرات”.

وأردف أن الأمر في ليبيا يستدعي معالجات من بين أولوياتها “اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وقانونية للتصحيح والتقدم، في حين أن استمرار التأخر والتسويف يؤدى لمزيد من خلط الأوراق وبعثرتها، وقد يدفع بالجماعات المسلحة الراديكالية الأكثر تنظيما ودعما لقيادة المشهد سياسيا واقتصاديا”.

وزاد القذافي ” لذا، فالإبقاء أحيانا على بعض المخرجات والتأسيس عليها ومعالجتها وفق قواعد عرفية، ومنها التوصل لتوحيد الجانب التنفيذي حكومة جامعة، إضافة إلى تسويات تشريعية وقانونية داعمة قد يدفع الانتقال ومسيرة الوحدة الوطنية”.