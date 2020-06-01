إمدادات طبية عاجلة تصل سبها

تسلم جهاز الإمداد الطبي فرع سبها، اليوم الاثنين، شحنات من المواد والمعدات الطبية العاجلة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إطار مجابهة وباء الكورونا المستجد.

بدوره أعلن مكتب العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي سبها، استلام المجلس 8 أجهزة medical infrared thermometer أو ما يُعرف بجهاز قياس الحرارة عن بُعد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للجهات المعنية لمجابهة فيروس كورونا.

وكان عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش غربال، شدد خلال اجتماع عقد أمس الأحد، على الرفع من درجة فرض التجوال لحماية المواطنين من الوباء والحفاظ على الصحة العامة، منوهاً إلى ضرورة التكاتف المجتمعي داخل المدينة للسيطرة على وباء كورونا.

ووفق أرقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في سبها أكثر من 50 حالة، وهو أمر دعا السلطات في المدينة إلى دعوة المواطنين بالالتزام في التباعد الاجتماعي وحظر التجول والنظافة الشخصية.

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