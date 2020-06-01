السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: يجب توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.

وقالت كرافت: “يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، بما في ذلك من خلال وقف كل دعم للفصائل الليبية وسحب جميع أفراد المرتزقة”، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على “تويتر” اليوم الإثنين.

ويأتي تصريح الدبلوماسية الأمريكية في أعقاب تصعيد أمريكي ضد ما تعتبره تنامي الانخراط الروسي في الأزمة الليبية، وسط مخاوف من إقامة موسكو لمعقل استراتيجي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24