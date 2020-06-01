داخلية الوفاق تبحث دعم النازحين

عقد اليوم الاثنين اجتماع ضم مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية مقدم أكرم الراجحي ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي لبحث أوضاع النازحين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الصندوق بالعاصمة طرابلس مناقشة سبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وفتح جسور التواصل وذلك لتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين والوقوف على أوضاعهم عند رجوعهم لمنازلهم وتقديم يد العون لهم والرفع من معاناتهم.