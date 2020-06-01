وزيرا خارجية اليونان ومالطا يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، تطورات الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، حيث هاتف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، وناقش الطرفان عدة ملفات.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، أفاد “دندياس” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأنه جرى مناقشة تطورات الأزمة في ليبيا، ومسألة الهجرة ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كانت اليونان، قد حذرت تركيا، من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الإثنين، إن اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا “الاستفزاز” وجها لوجه.

وحددت تركيا تحركاتها في الجريدة الرسمية لحكومتها في أواخر الشهر الماضي، وهي تنبع من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة “فايز السراج” مع تركيا في نوفمبر الماضي.