ديوان المحاسبة يناقش إجراءات التعاقد على 5000 وحدة سكنية للنازحين

عقد ديوان المحاسبة الليبي، الاثنين، اجتماعا مع مسؤولي جهاز تنفيذ الإسكان والمرافق، لمناقشة إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ 5000 وحدة سكنية للنازحين من مناطق الاشتباكات.

وأكد الديوان في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحاضرين ناقشوا أيضا إجراءات تخصيص مواقع تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين عن المشروع على توفير المستندات المطلوبة والرد علي الملاحظات الخاصة بالتعاقد.

