الثني يبحث تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي

عقد رئيس

الوزراء بالحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا في مدينة بنغازي

لبحث آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان

الاجتماعي الخاصة بالتقاعد العسكري.

وأوضحت الحكومة في منشور عبر صفحتها على

موقع “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش، كيفية حلحلة العوائق و الصعوبات

المتعلقة بشريحة المتقاعدين عامة والعسكريين خاصة.

وأبدى صندوق

الضمان الاجتماعي استعداده لتذليل كافة الصعوبات لتطبيق قانون التقاعد العسكري من

خلال التنسيق بين وزارة المالية والحسابات العسكرية.

ويأتي الاجتماع

لصرف مرتبات المتقاعدين وفق الزيادة المقررة بقرارات مجلس الوزراء المعتمدة من قبل

مجلس النواب.

وخلص الاجتماع

على عقد الاجتماع الاخير ضمن سلسلة الاجتماعات بهذا الخصوص في القريب العاجل

واعتماد القرارات والمقترحات اللازمة ووضعها حيز التنفيذ.

