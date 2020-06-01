رئيس الحكومة الليبية يتابع الوضع الصحي بسبها وبلديات الجنوب

تابع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني مستجدات الوضع الصحي في مدينة سبها وبلديات الجنوب.

وعقد الثني اجتماعا اليوم الاثنين بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور إمراجع غيث.

وناقش الاجتماع سير العمل في مراكز الإيواء والعيادات التخصصية في مدينة سبها وبلديات الجنوب والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد ظهور عدد من الحالات في الجنوب.

وتطرق الاجتماع لبحث سير العمل بالمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية في الجنوب، وآليات تدبير آلية الصرف عليها خلال الوقت الراهن وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف، كما تطرق الاجتماع لبحث سير العمل بالخدمات الصحية في مناطق طبرق والجبل الأخضر.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا، أحمد الحاسي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن 45 حالة متواجدة في العزل المنزلي و3 حالات في قسم العزل في سبها، داعيا الأطقم الطبية والمساعِدة التوجه إلى سبها والمدن المحيطة بها للمساعدة على مواجهة كورونا، وأردف: “الأمر إلى هذه اللحظة تحت السيطرة لكن إذا تخاذلنا فأكيد سيخرج من أيدينا”.