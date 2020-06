نفى مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، على الزرقاء، الاثنين، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مدينة سرت سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأكد الزرقاء في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مدينة سرت لا توجد بها أي حالات مصابة بكورونا.

The post “مستشفى ابن سينا” ينفي تسجيل إصابات بكورونا في سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24