“سبها الطبي” يُغلق بابه الرئيسي لعدم التزام المواطنين

قررت إدارة مركز سبها الطبي، اليوم الاثنين، إغلاق الباب الرئيسي للمركز، بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وغياب دور الأجهزة الأمنية في منع الزوار والمترددين من الدخول.

وقال مكتب الإعلام والتثقيف الصحي في المركز، إن العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين أغلقوا باب المركز “حفاظاً على سلامة المرضى والكوادر الطبية، ولضمان عدم دخول فيروس كورونا إلى الأقسام الإيوائية”.

وأضاف المكتب في بيان، أنه لن يسمح لأي مواطن أو حالة بالدخول إلا حالات الولادة والحالات الطارئة كإنقاذ الحياة فقط، داعيا المواطنين للاتزام بالتعليمات لتتمكن العناصر الطبية والطبية المساعدة من تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها.

يشار إلى أن مركز سبها الطبي وضع إجراءات وقائية لمنع تسلل كورونا إلى أقسامه، تتمثل في عدم الزيارة المرضى، وعدم التردد على المركز إلا في الحالات الطارئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية