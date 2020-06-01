أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بتعرض طريق المطار بطرابلس للقصف بالمدفعية الثقيلة.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بتعرض طريق المطار بطرابلس للقصف بالمدفعية الثقيلة.
The post قصف بالمدفعية الثقيلة على طريق المطار بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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