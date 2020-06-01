فريق تفكيك المتفجرات يبدأ إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمناطق في عين زارة

شرع فريق تابع لمكتب تفكيك المتفجرات وتقفي الأثر بالإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، في إزالة وتفكيك الألغام بالمناطق التي استعادتها قوات حكومة ببلدية عين زارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفريق باشر مهامه ظهر اليوم الاثنين في تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعتها القوات التابعة للقيادة العامة. مشيدة بالـجـهود الـتـي تـبـذل مـن أجـل الـمحافـظة عـلـى أرواح الـمواطـنين ومـمتلكاتـهم.

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كانت وزارة الداخلية أعلنت في 23 مايو عن تشكيل فريق عمل مختص من ضباط وضباط صف وأفراد تابعين لجهاز المباحث الجنائية للتخلص من مخلفات الحرب والألغام والمتفجرات بالمناطق السكنية والمعسكرات بمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

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