الأمم المتحدة تتصدق على النازحين في سوق الجمعة بطرابلس بمستلزمات نظافة

أعلنت منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية الهجرة التابعتان للأمم المتحدة، اليوم الاثنين تقديم صدقات لعدد من العائلات في

بلدية سوق الجمعة بطرابلس.

وأوضحت منظمة اليونيسيف في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”

أنها قدمت مع المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي مواد أساسية بما في ذلك

مستلزمات النظافة وحقائب ترفيهية للأطفال وبطانيات لأكثر من 35 عائلة نازحة في

ليبيا بمن فيهم 70 طفل وطفلة.

وأضافت أن تلك

العائلات اتخذت من مدرسة جيل الثورة الابتدائية الواقعة في بلدية سوق الجمعة ملجأ

لها بعد القصف الذي تعرضت له في منطقة الفرناج.

