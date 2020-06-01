توصية بالسماح لأصحاب بعض الحرف بطرابلس بالعمل أثناء فترة السماح بالتجول

وجه عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال كتابا إلى اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، أوصى فيه بالأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وما يترتب على الاستمرار في تطبيق قرار الحظر بنفس المعايير والشروط المتبعة للوقاية من وباء كورونا، موضحا أن مدة الحظر طالت وأصبحت عبئا على الكثير من أصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الخاصة، التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم ولأسرهم.

واقترح عميد البلدية السماح لأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم أثناء فترة السماح بالتجول، مشيرا إلى أن هذه الأعمال لا يترتب عليها أي ازدحام أو اتصال مباشر بين المواطنين.

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