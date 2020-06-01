مؤسسة النفط تؤكد استمرار منع فرق التشغيل والصيانة من الوصول لصمام الحمادة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار منع فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من الوصول إلى صمام الحمادة لتشغيل خطوط الأنابيب والصمامات للبدء في عمليات التشغيل الصيانة لحماية البنية التحتية لقطاع النفط من التلف، بعد ظهور التبعات الفنية لاقفالات النفط غير القانوينة عبر انهيار خزان بسعة 16 ألف برميل تابع لشركة الشرارة بمنطقة (GOSP115).

واعتبرت المؤسسة في بيان أن الواقعة تدل على استمرار العبث بمنشآت النفط والغاز، مؤكدة «استمرار المليشيا المسلحة بأمرة المدعو عبدالكريم الروني التي تسيطر على موقع صمامات الحمادة بمنع فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من ممارسة عملهم حتى تاريخ هذا البيان».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من خطورة استمرار الوضع الحالي على البنية التحتية لقطاع النفط، مطالبة «المدعو وشركائه برفع أيديهم عن الموقع فوراً والسماح لفرق التشغيل والصيانة من ممارسة عملهم المناط بهم».

مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها «قامت بمخاطبة كلا من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة واللازمة ضد المدعو وضد كل من شاركه في جرمه المذكور».

ولفتة إلى أنها «عملت بكل جد مع شركائها خلال السنوات الماضية على مساعدة معظم المجتمعات المحلية للمناطق المجاورة للعمليات النفطية عبر برامج التنمية المكانية، والتي كان لمدينة الزنتان نصيبا فيها اسوة بباقي المدن الاخرى».

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وقالت المؤسسة إنه «في الوقت الذي تقوم فيه بواجبها الوطني نحو هذه المجتمعات فإنها تنتظر منهم أن يكونوا داعما أساسيا لها لاستمرار عملياتها الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، لا أن يخرج عليها حفنة من المجرمين والنفعيين ممن يدعون أنهم يملكون غطاء قبليا يخولهم من العبث والاضِرار بالمصدر الوحيد لقوت الليبيين».

خسائر اقفال النفط تعدت 5 مليار دولار

وذكرت المؤسسة أن خسائر اقفال منشآت وخطوط النقل «تعدت حتى اللحظة أكثر من 5 مليارات دولار، منهم 1.7 مليار دولار خسائرا لاقفال حقلي الشرارة والفيل فقط الأمر الذي ينبأ بكارثة اقتصادية ستعصف بليبيا نتيجة لهذه الافعال غير المسؤولة».

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط في ختام البيان دعوتها «للشرفاء بمدينة الزنتان لرفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني على المدعو عبدالكريم الروني ومليشياته ومساعدة الاجهزة الامنية والقضائية في القبض عليهم وتقديمهم للعدالة».

وكما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على «ضرورة إنهاء كل الإقفالات التعسفية لمنشآتها فوراً نظرا لما تشكله من خطر حقيقي على البنية التحتية لقطاع النفط وعلى الامن الاقتصادي لليبيا بشكل عام».

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