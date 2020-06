أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش

اليوم الاثنين أن سرية

الكورينت التابعة للكتيبة 128 المسلحة استهدفت مدرعة تركية ، ودمرتها في محور عين

زارة جنوب طرابلس.

