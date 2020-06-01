اليونيسف: تقديم مساعدات لأكثر من 35 عائلة نازحة بطرابلس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تقديم مساعدات لأكثر من 35عائلة نازحة في العاصمة طرابلس.

وأكدت اليونيسف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قدمتا الأسبوع الماضي مساعدات لأكثر من 35 عائلة نازحة بمن فيهم 70 طفل وطفله تشتمل على مستلزمات النظافة وحقائب ترفيهية للأطفال وبطانيات.

وأوضحت اليونيسف أن القصف العشوائي الذي تعرض له الحرم الجامعي في منطقة الفرناج، أدى لنزوح 22 عائلة لمدرسة جيل الثورة الابتدائية الواقعة في بلدية سوق الجمعة.