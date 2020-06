أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الاثنين، أن بلاده ستواصل جهودها واتصالاتها لتشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي في ليبيا.

وقال بوقادوم، في تصريح أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إن الجزائر حريصة على مواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات في ليبيا رغم التطورات الميدانية الخطرة.

