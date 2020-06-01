إتلاف شحنة أرز في الخمس لاحتوائها حشرات (فيديو)

أتلف العاملون في فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة أرز، رفقة الجهات ذات العلاقة، كمية كبير من الأرز مستوردة من الهند لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر صفحته في “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أن الشحنة التي تم إتلافها تحمل العلامة التجارية “ميكس”، وتقدر بـ6115 كيسا، وزن الواحد منها 10 كيلوغرامات، محملة في 5 حاويات.

وأشار المركز إلى أن شحنة الأرز تم رفضها بسبب وجود حشرات حيّة وميتة بجميع الحاويات، ونشر مقطع فيديو يظهر عمليات الإتلاف التي قام بها فرع الخمس.

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