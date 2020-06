أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن لافروف أكد خلال اتصاله مع غوتيريش على ضرورة اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظروف التدهور المستمر للأوضاع في هذه البلاد.

The post لافروف يطالب غوتيريش بسرعة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24