أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن خسائر إقفالات الحقول النفطية تخطت 5 مليارات دولار، منهم 1.7 مليار دولار خسائر إقفال حقلي الشرارة والفيل فقط.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن الأمر ينبأ بكارثة اقتصادية ستعصف بليبيا، على حد تعبيرها، مؤكدة على ضرورة إنهاء كافة الإقفالات النفطية.

